Grönland'dan Trump'a yanıt: Fantezilerinden vazgeç

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tehditleri sürüyor.

Air Force One uçağıyla Washington'a giderken daha önce ilhak etmek istediği Grönland ile ilgili sorusuna "Grönland'a ulusal güvenlik açısından ihtiyacımız var ve Danimarka bunu yapamayacak" şeklinde yanıt veren Trump, "Grönland hakkında iki ay sonra endişeleneceğiz... Grönland hakkında 20 gün sonra konuşalım" ifadelerini kullanmıştı.

"Artık yeter"

Trump'ın sözlerine Grönland Başbakanı Nielsen sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Daha fazla baskı yok. Daha fazla ima yok. Daha fazla ilhak fantezisi yok" ifadelerini kullanan Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin hükümet başkanı, "diyaloğa ve görüşmelere açık olduklarını, ancak bunun uygun kanallar aracılığıyla ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini" vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’den de açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bölgeye kesinlikle ihtiyaç duyduklarını" belirtmesinin ardından, Frederiksen, "Trump'ı Grönland'ı ilhak etme tehditlerine son vermeye" çağırdı.

Danimarka Başbakanı, "ABD'nin Grönland'ı devralma ihtiyacından söz etmenin hiçbir mantığı yok. ABD'nin Danimarka Krallığı bünyesindeki üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık İstihbarat Danışma Kurulu Üyesi Katie Miller de sosyal medya hesabından "Grönland'ı işgal etme zamanı geldi" yazan bir görsel paylaşmıştı.