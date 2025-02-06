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Guatemala, ABD'den sınır dışı edilenleri kabul edecek

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü konusunda yeni bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Guatemala, ABD'den sınır dışı edilenleri kabul edecek
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Guatemala'ya resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Arevalo, ortak basın toplantısında konuştu.

ABD’den sınır dışı edilen Guatemala vatandaşlarının yanı sıra diğer ülke vatandaşları da kabul edilecek

Arevalo, ABD’den sınır dışı edilen Guatemala vatandaşlarının yanı sıra diğer ülke vatandaşlarının da kabul edileceğini belirterek, bu kişilerin geri gönderilme sürecine ilişkin ulaşım masraflarının ABD tarafından karşılanacağını ifade etti.

ABD ile yapılan yeni anlaşma kapsamında, sınır dışı uçuşlarının sayısının yüzde 40 oranında artırılacağını belirten Arevalo, uzun vadede göç sorununun çözümü için ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Arevalo, "Güvenli ülke diye bir kavram yoktur. (Rubio ile) Ne bu başlık ne de bu içerikte bir konu ele alındı. Şu anda sahip olduğumuz şey, yeni bir göç düzenlemesidir. İhtiyaçlara uygun göçmenleri kabul etmeye istekli olanları belirlemek için farklı şirketler ve özel sektörle görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, 2024 yılında ABD’den toplam 61 bin 680 Guatemalalı sınır dışı edilirken, bu rakam 2023 yılında 55 bin 302 olarak kayıtlara geçti.

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