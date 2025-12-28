Guatemala'da feci kaza: 15 kişi hayatını kaybetti
Guatemala'da otobüsün yoldan çıkarak derin bir vadiye devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen kazada, şehirlerarası seferde olan otobüs yoldan çıkarak derin bir vadiye devrildi.
Kazada, 15 kişi yaşamını yitirirken, en az 15 kişi yaralandı.
Kaza sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kazadan etkilenenlere yardımcı olmak için gerekli her şeyin yapılacağını belirtt