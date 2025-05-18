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Güneş panellerinde 'kapatma anahtarı' bulundu! Avrupa karanlığa gömülebilir

Güneş enerjisi çiftliklerinde Çin yapımı parçalara yerleştirilmiş "kapatma anahtarları" bulundu. Uzaktan erişime izin verecek şekilde üretilen cihazlar, elektrik şebekesini fiziksel olarak yok etmenin bir yolu olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Haber Merkezi
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Güneş panellerinde 'kapatma anahtarı' bulundu! Avrupa karanlığa gömülebilir
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İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Amerikan güneş enerjisi çiftliklerindeki Çin yapımı parçalara yerleştirilmiş "kapatma anahtarları" keşfedildi.

Bu durum, Pekin'in ABD, İngiltere ve Avrupa genelindeki tedarikleri manipüle edebileceği veya şebekeleri "fiziksel müdahaleyle yok edebileceği" endişelerini artırdı.

Güncelleme ve bakım için uzaktan erişime izin verecek şekilde üretilen cihazlar, kamu hizmetleri şirketleri tarafından geniş güvenlik önlemlerine tabi tutuluyor.

Listelenmemiş iletişim cihazları bulundu

Ancak Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD'li uzmanların güvenlik sorunlarını kontrol etmek amacıyla şebekeye bağlı ekipmanları sökerken bazı güneş panellerinde listelenmeyen sahte iletişim cihazları bulduklarını aktardı.

Bu cihazların güvenlik duvarlarını aşmak, invertörleri uzaktan kapatmak veya ayarlarını değiştirmek için kullanılması enerji altyapısına zarar verebilir ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

Elektrik şebekesi yok edilebilir mi?

Kaynaklardan biri, "Bu, şebekeyi fiziksel olarak yok etmenin yerleşik bir yolu olduğu anlamına geliyor" dedi.

Güneş panellerinde Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde üretilen parçalar kullanılıyor.

Keşif, yenilenebilir enerji sistemlerinin Çin yapımı parçalara bağımlı olması nedeniyle Pekin'in Batı dünyasındaki elektrik şebekelerinde tahribat yaratabileceği yönünde korkuları artırdı.

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