Güney Afrika, ABD'siz ticaret dönemine hazırlanıyor

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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada ülkesinin ABD'nin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamındaki ticaret avantajlarını kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

ABD ile Güney Afrika arasındaki ilişkiler, son dönemde siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle gerildi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Güney Afrika'daki beyazlara yönelik ayrımcılık ve zulüm iddialarını gündeme getirirken Güney Afrika hükümeti bu iddiaları reddediyor ve yanlış bilgiye dayandığını savunuyor.

Güney Afrika yönetimi, AGOA kapsamındaki geleceğine ilişkin ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor. Bazı ABD'li yetkililerin ülkenin programdan çıkarılmasını önerdiği belirtiliyor.

AGOA kapsamında binlerce ürüne gümrüksüz erişim sağlanıyor

Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası, uygun koşulları karşılayan Sahra Altı Afrika ülkelerine binlerce ürünün ABD pazarına gümrüksüz ihraç edilmesine imkan tanıyor.

Güney Afrika, uzun süredir programdan yararlanan ülkeler arasında bulunuyor. Bu avantajın kaybedilmesi, ülkenin ABD'ye ihracat yapan sektörleri açısından maliyetlerin yükselmesi ve rekabet koşullarının zorlaşması anlamına gelebilir. Ramaphosa, olası bir dışlanmanın istihdam üzerindeki etkisinin yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ancak Güney Afrika'nın programdan çıkarılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmış değil.

Güney Afrika alternatif pazarların peşinde

Ramaphosa, ülkesinin olası ticari kayıplara karşı yeni pazarlar geliştirmeye çalıştığını belirtti. Devlet başkanı ve yardımcısı Paul Mashatile'nin farklı ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla temaslarda bulunduğu aktarıldı. Bu kapsamda Çin ile ticaret ilişkileri öne çıkıyor. Pekin yönetimi, mayıs ayında uygun koşulları karşılayan Afrika ülkelerinden yapılan belirli ithalat kalemlerine sıfır gümrük vergisi uygulamasını duyurmuştu. Güney Afrika ayrıca Hindistan ile ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni pazar arayışı, ABD ile ilişkilerde yaşanabilecek olası bir kopuşun ekonomik etkilerini sınırlama çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

AGOA'nın geleceği Güney Afrika için kritik önem taşıyor

ABD'nin ticaret programından çıkarılma ihtimali, Güney Afrika açısından yalnızca dış ticaret gelirleriyle sınırlı olmayan bir risk oluşturuyor. İhracat sektörlerinde maliyetlerin artması, şirketlerin rekabet gücünü ve istihdamı etkileyebilir.

Pretoria yönetimi bir yandan Washington ile görüşmeleri sürdürürken diğer yandan ticaret ortaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise ABD ile yürütülen temaslara ve AGOA kapsamındaki geleceğe ilişkin alınacak kararlara bağlı olacak.