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Güney Afrika: BRICS, küresel barışın sağlanması için daha etkili bir araç haline gelmeli

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeler topluluğunun küresel barışın ve ilerlemenin sağlanması için her alanda daha etkili bir araç haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Güney Afrika: BRICS, küresel barışın sağlanması için daha etkili bir araç haline gelmeli
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Ramaphosa, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Gazze ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "Derhal yürürlüğe girecek bir ateşkesin sağlanması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının tanınması konusunda ısrarcı olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Ramaphosa, başta Filistin olmak üzere dünya genelinde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesinde BRICS'in potansiyel rolüne dikkati çekerek, "BRICS'in küresel barışın ve küresel ilerlemenin sağlanması için ekonomi ve diğer alanlarda, her düzeyde daha etkili bir araç haline gelmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

BRICS, Küresel Güney'i değiştirme kapasitesine sahip

BRICS ülkeler topluluğunun "Küresel Güney"in yörüngesini değiştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Ramaphosa, "BRICS ailesinin birlikte çalışarak Küresel Güney'in temel zorluklarını ele almada önemli bir rolü vardır" ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) BRICS topluluğun kalkınmasında oynadığı role dikkati çekerek, "Yeni Kalkınma Bankası, BRICS grubunun değerine dair en güzel örneklerden biri, çünkü Küresel Güney ülkelerinin büyümesini ve kalkınmasını destekliyor" dedi.

"Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamalıyız"

Dünya ülkelerinin çoğu gibi Güney Afrika'nın da çok kutuplu bir dünyada tedarik zincirlerinin, ticaretin, turizmin, dış etkilerden uzak finansal akışın sorunsuz bir şekilde işlemesini istediğini belirten Ramaphosa, "Bunun için ekonomik ortaklığımızın tam potansiyelini gerçekleştirmeli, sadece bazıları için değil herkes için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamalıyız" diye konuştu.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.

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