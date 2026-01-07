Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa’dan ABD’nin Venezuela operasyonuna tepki

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini egemenlik ihlali olarak değerlendirdi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Ramaphosa, operasyonun hem uluslararası hukuka hem de devletlerin bağımsızlık haklarına aykırı olduğunu ifade ederek, hükümetin gelişmelerden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

BM’ye çağrı ve diplomatik çözüm vurgusu

Ramaphosa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni uluslararası hukuk ilkelerini gözetme ve barış ile güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeye davet etti. Ramaphosa, Venezuela halkının yanında olduklarını ve diplomatik yollarla çözüm sağlanmasını desteklediklerini belirtti.

Ayrıca, küresel istikrarsızlık, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi konulara işaret eden Ramaphosa, Güney Afrika’nın adalet ve eşitlik temelinde bir dünya düzeni oluşturma çabasında, Filistin, Batı Sahra, Küba ve kendi kaderini tayin hakkından mahrum tüm topluluklarla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.