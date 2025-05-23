Güney Afrika demişti, Trump'ın gösterdiği görüntü başka bir ülkeye ait çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 21 Mayıs Çarşamba günü Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşme sırasında “beyaz soykırımını” gösterdiğini ileri sürdüğü görüntülerin arkasındaki gerçek farklı çıktı.

Güney Afrika değil Kongo'ya ait çıktı

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, Trump’ın gösterdiği görüntüler Güney Afrika Cumhuriyeti’ne değil, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne aitti. Trump’ın gösterdiği diğer fotoğraflar da ileri sürdüğü gibi “gömülme alanlarını” göstermiyordu.

Güney Afrika'yı suçlamıştı

Trump, Oval Ofis’te yanında Ramaphosa’nın da olduğu basın toplantısında bir makale ile birlikte bir fotoğrafı göstermiş, “Bunların hepsi gömülen beyaz çiftçiler” diye konuşmuştu.

Trump’ın çıktısını alarak gösterdiği makalede yer verilen fotoğraf, esasında 3 Şubat’ta Reuters haber ajansı tarafından yayınlanan bir videodan alınmış bir ekran görüntüsüydü. İnsani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı görülen görüntüler ise Güney Afrika’da değil, Kongo’nun Goma kentinde çekilmişti. Ruanda destekli "M23" isimli grupla devam eden çatışmalarda yaşanan can kayıpları, Reuters'ın kameralarına yansımıştı.

“Binlerce kişi gömülü değil, 2 kişiyi anma amaçlı”

Trump, Ramaphosa ile görüşmesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nde beyazlara karşı soykırım işlendiğini iddia ettiği bir video da oynatmıştı. Trump, videoda binden fazla beyaz çiftçiye ait olan mezarların olduğunu ileri sürmüştü.

Söz konusu video görüntüleri Güney Afrika’daki Newcastle ve Normandein isimli iki küçük kasabayı birbirine bağlayan yolda çekilmişti. Fakat görüntüler, Trump’ın iddia ettiği gibi mezarları değil, bir anıt alanını gösteriyordu.

Söz konusu anıtı oluşturan Rob Hoatson, BBC’ye yaptığı açıklamada, buranın bir “gömülme alanı” olmadığını söyledi. Hoatson, bunun bir anıt olduğunu, ancak kalıcı bir anıt alanı değil, geçici bir anıt olduğunu söyledi. Buna göre, söz konusu alan, o bölgede yaşayan iki beyaz Afrikaner’in öldürülmesinin ardından oluşturulmuştu.

Oval Ofis’te ikinci Zelenski vakası

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD ziyaretinde beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarına el konulması yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Bu sahne, Ramaphosa’nın şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik beklenmedik çıkışını anımsatmıştı.

Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek üzere gelmişti. Görüşme başta samimi bir havada başlamış, iki lider golf üzerine sohbet etmişti

Daha sonra Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını iddia eden video ve basılı haberleri göstererek iddialarını desteklemeye çalışmış, “İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.