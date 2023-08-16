Güney Afrika'da 7'li masa

DA, Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), Özgürlük Cephesi Artı (FFP), ActionSA, Birleşik Bağımsız Hareket (UIM), Spectrum Ulusal Partisi (SNP) ve Bağımsız Güney Afrika Ulusal Sivil Örgütü (ISANCO) liderleri ittifak görüşmeleri için Johannesburg kentinde bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında, "Güney Afrika için Çok Partili Ulusal Konvansiyon" adı verilen ittifakın ana ilkeleri konusunda tüm partilerin mutabakata vardığı duyuruldu.

Ana muhalefet partisi DA'nın lideri John Steenhuisen, basın toplantısında yaptığı konuşmada, görüşmelerin "samimi ve sağlam temelde" ilerlediğini belirtti.

Steenhuisen, atılan bu ittifak adımının Güney Afrikalılar için bir umut ışığı olduğunu söyledi.

ActionSA lideri Herman Mashaba da görüşmelerin tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak ülke için "yeni bir sayfa" açmayı hedeflediklerini kaydetti.

İttifaka kimin liderlik edeceği konusu belirsizliğini korurken, parti liderleri ittifak görüşmelerine yarın da devam edecek.

Güney Afrika 2024 seçimlerine hazırlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024 yılında cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Ülkede ilk demokratik seçimlerin düzenlendiği 1994'den bu yana Afrika Ulusal Kongesi (ANC) iktidarda bulunuyor.

Bununla birlikte son yıllarda etkisini giderek arttıran ekonomik bunalımlar, yüksek işsizlik ve elektrik krizi nedeniyle oy kaybı yaşayan ANC, Kasım 2021'deki yerel seçimlerde ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek, tarihinin en düşük oy oranını görmüştü.