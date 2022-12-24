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Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı, 10 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinin patlamasıyla ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.

İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.