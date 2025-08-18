  1. Ekonomim
Güney Afrika'da işsizlik oranı yüzde 33,2'ye çıktı

Güney Afrika İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025’in ikinci çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 33,2’ye yükselirken işsiz sayısı 8,36 milyona çıktı.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, bu yılın ikinci çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 160 bin artarak 8,36 milyona yükseldi.

İşsizlik oranı 2025'in ikinci çeyreğinde, yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 artarak yüzde 33,2'ye ulaştı.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Güney Afrika hükümeti, işsizlik, eşitsizlik, yolsuzluk gibi ülkenin önde gelen sorunlarıyla mücadele için 15 Ağustos'ta ulusal diyalog süreci başlatmıştı.

