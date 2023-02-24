Güney Afrika'da kolera paniği: 5 vaka, 1 ölü

Son dönemde kolera vakalarının tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni'de kolera testi pozitif çıkan 24 yaşındaki kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Phaahla, hayatını kaybeden kişinin seyahat geçmişinin bulunmadığını ifade etti.

Güney Afrika'da bu ayın ilk haftasından beri 5 kolera vakası tespit edildi ve bunların tamamı Johannesburg ve çevresinde kaydedildi.