Güney Afrika'da patlama: 1 ölü, 48 yaralı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğal gaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Lesufi, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 48 kişiden 12'sinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Patlamanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.