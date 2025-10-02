Güney Afrika'nın simge ismi Mandela'nın torunu, İsrail'in Alma gemisine yaptığı baskında alıkonuldu (Video)

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne giden Küresel Sumud Filosu askeri müdahalelerle karşılaşıyor. İsrail ordusunun 21 gemiye baskın düzenlediği açıklanırken, çok sayıda aktivist de askerler tarafından gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Sumud Filosu'nun amiral gemisi Alma'ya yaptığı baskında Günay Afrika'nın simge ismi ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da alıkonuldu.

Mandela, İsrail güçleri tarafından kaçırılmaları durumunda ise filo destekçilerinden aktivistlerin derhal serbest bırakılması için kendi hükümetlerine çağrıda bulunmalarını istedi.