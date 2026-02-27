Güney Çin Denizi’nde gerilim tırmanıyor: Bölgesel güvenlik endişeleri artıyor

Bölge ülkeleri, Çin’in hamlelerine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla askeri varlıklarını güçlendiriyor. Baltık ülkeleri ve Polonya başta olmak üzere sınır hattındaki devletler, güvenlik altyapılarının kalıcı şekilde güçlendirilmesini talep ediyor. Bu kapsamda deniz üsleri, radar sistemleri ve sınır devriyeleri artırılıyor.

ABD ve Çin’in askeri hamleleri

ABD’nin bölgede sürdürdüğü tatbikat ve devriye faaliyetleri, serbest geçişin korunması ve ittifak ortaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Washington ile Pekin arasındaki askeri hareketlilik, diplomatik tansiyonu yükseltiyor ve bölgesel istikrar üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

Ticaret ve enerji güvenliği, artan gerilimden en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor. Küresel tedarik zincirleri ve enerji nakil hatlarındaki aksaklıklar, Asya-Pasifik ekonomisi üzerinde potansiyel risk oluşturuyor. Bu nedenle ASEAN ülkeleri ve Çin, kriz yönetimi mekanizmalarını güçlendirmek için toplantılar düzenlerken, ABD ve Avustralya diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor.

Taraflar arasında güven sorunu

Diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimi azaltma çabaları sürüyor; ancak taraflar arasında hâlâ karşılıklı güven eksikliği gözlemleniyor. Bu durum, bölgesel güvenlik dengelerinin korunmasını ve deniz yollarının açık tutulmasını kritik hale getiriyor.

Güney Çin Denizi’ndeki gelişmeler, sadece bölgesel bir mesele olmaktan çıkıp küresel güvenlik ve ekonomik istikrar açısından da belirleyici bir konum kazanıyor. Önümüzdeki aylarda yapılacak diplomatik görüşmeler, askeri manevralar ve bölgedeki güvenlik adımları, deniz güvenliği ve güç dengeleri üzerinde uzun vadeli etkiler bırakacak.