Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Baf Havalimanı tahliye ediliyor

Rum basınında yer alan haberlere göre, sivil hizmet veren GKRY'deki Baf Havalimanı, saldırı ihtimali ve radarlarda şüpheli bir cismin görülmesi üzerine tahliye edilmeye başlandı.

Havalimanındaki tahliye işleminin başlamasının ardından GKRY'de bulunan ABD Büyükelçiliği de vatandaşları için füze tehdidi uyarısında bulundu.

Uyarıda, "Baf bölgesine yönelik olası bir insansız hava aracı tehdidi hakkında bilgi bulunmaktadır. Acil durum olmadıkça Büyükelçiliğe gelmeyin. ABD Büyükelçiliği, Kıbrıs'taki ABD vatandaşlarını dikkatli ve güvende olmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri​​​​​​​ Üssü'ne (Ağrotur) gece insansız hava aracı (İHA) düşmüş, hem GKRY'de hem de İngiliz üslerinde önlemler artırılmıştı.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.