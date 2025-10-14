  1. Ekonomim
Güney Kıbrıs'ta kedi alarmı: İnsan nüfusunu geçti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), sayıları 1 milyonu aşan sokak kedisi popülasyonu için çare aranıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşayan sokak kedisi sayısı 1 milyonu geçerek, 980 bin olan insan nüfusunu geçti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, Veteriner dairesi ve hayvan hakları kuruluşlarını suçlayan bir haber yayımladı. Haberde, bu kuruluşlar nedeniyle insan sayısını geçen kedileri kısırlaştırma işleminin yetersiz olduğu ileri sürüldü.

Bir grup vatandaş, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile devletin sokak kedilerini derhal kısırlaştırmasını istedi.

Kedi popülasyonundaki artış, Temsilciler Meclisi'ndeki Çevre Komitesi'nde de tartışıldı. GKRY Çevre Bakanı Maria Panayiotou, hükümetin kedi kısırlaştırma fonunu yıllık 300 bin avroya çıkaracağını duyurdu.

Hayvanseverler ise tartışmalara tepki göstererek, kedilerin zehirlenmesi ve kötü muameleye maruz bırakılmamasını istedi.

Politis gazetesinde yer alan bir haberde, 18 Kasım’da Oroklini bölgesinde 8 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü bildirilmişti.

