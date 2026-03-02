Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri

İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, patlamaya bir dronun neden olduğunu bildirirken üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve alanda bulunan uçakların önleme maksatlı havalandığı öğrenildi.

GKRY yetkilileri, patlamanın kısmi hasara neden olduğunu ve bölgede can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Adanın en güneyinde konuşlu Akrotiri, İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük üssü durumunda.