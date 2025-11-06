Güney Kore, 2035’e kadar emisyonları en az yüzde 50 azaltmayı hedefliyor

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, yeni iklim planını düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

İki seçenekli plana göre ilkinde emisyonların en az yüzde 50, en fazla yüzde 60, ikincisinde de en az yüzde 53, en fazla yüzde 60 azaltılması öngörülüyor.

Resmi verilere göre Güney Kore’nin sera gazı emisyonu, 2018'de 742,3 milyon ton olarak kaydedilirken bunun en az yüzde 50 azaltılması, 2035’te 371,2 milyon tonluk emisyon hedefi anlamına geliyor.

Hükümet, nihai sera gazı emisyonu hedefine ilişkin Ulusal Katkı Beyanı'nı (NDC) gelecek hafta yapılacak kabine toplantısında şekillendirerek Birleşmiş Milletlere (BM) bildirecek.

NDC, ülkelerin Paris İklim Anlaşması kapsamında her 5 yılda bir güncelledikleri sera gazı emisyonlarını azaltma planlarını içeren ulusal katkı beyanlarını ifade ediyor.

Güney Kore’nin enerji dönüşüm planı

Güney Koreli yetkililer, hükümetin söz konusu planı kapsamında 2035’e kadar güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sektörlerdeki payını artırmayı ve ülke genelinde yeni nesil elektrik şebekesi kurmayı planladıklarını belirtti.

Yetkililer, özel sektörün düşük karbonlu üretim yapabilmesi için de emisyon düşürme teşviklerinin sağlanacağına işaret etti.

Elektrikli ve hidrojenli araç kullanımının genişletilmesiyle toplu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi de hükümetin bu hedefini destekleme planları arasında yer alıyor.