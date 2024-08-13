Güney Kore, artan vakalar nedeniyle Kovid-19 önlemlerini artıracağını açıkladı

Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından harekete geçti.

Artan vakaları kontrol altına almak için alınan önlemleri artıracaklarını bildiren yetkililer; durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.

Kovid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artması bekleniyor

Yetkililer, ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekledikleri için 14 Ağustos'ta uzmanlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.