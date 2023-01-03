Güney Kore çip yatırımlarında vergi indirimi planlıyor

Güney Kore hükümeti, Başkan Yoon Suk Yeol’un çip sektörünü güçlendirmek için büyük teşvikler çağrısında bulunduktan sonra, büyük çip şirketlerinin sermaye harcamaları için vergi indirimlerini yüzde 25'e kadar artırmayı planlıyor.

Maliye bakanlığından yapılan açıklamaya göre, büyük şirketler, üretim tesislerine yapılan yatırımlarda, geçen ay kabul edilen yasa kapsamında planlanan yüzde 8'den yüzde 15'e kadar vergi kredisi ve Daha küçük şirketlerin yatırım harcamaları, yüzde 16'dan yüzde 25'e kadar vergi indirimi alabilecek.

Bakanlık, 2023'te çip üretimine yapılacak herhangi bir ek yatırımın yüzde 10 daha vergi indirimi alacağını söyledi. Bu ay önerilecek olan genişletilmiş plan, şirketler üzerindeki vergi yükünü 3,6 trilyon won'dan (2,8 milyar dolar) fazla azaltacak.

Önde gelen bellek üreticilerine Samsung Electronics ve SK Hynix Inc.'e ev sahipliği yapan Kore, yapay zekadan savunma teknolojilerine kadar önemli teknolojileri kontrol eden yarı iletkenler konusunda ABD ile Çin arasında artan bir mücadelede kaldı.

Yasa Samsung’un çip sektöründeki varlığını şekillendiren yöneticilerden Yang Hyang-ja'nın ülkenin çip sektörünün küresel rekabette geri kalabileceği uyarısı yapmasıyla aynı döneme denk geliyor.