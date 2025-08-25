Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Trump ile görüşmeden "makul sonuç" umuyor

Yonhap'ın haberine göre, Lee, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a giderken uçakta basına açıklamalarda bulundu.

"Trump ile görüşmede güvenlik ve USFK konularında esneklik talep ediyoruz"

Lee, Trump ile güvenlik, tarife görüşmeleri, Güney Kore'de konuşlu 28 bin 500 ABD Kore Kuvvetleri (USFK) askerinin durumu, Kore Yarımadası'nda güvenlik gibi kapsamlı meseleleri ele alacaklarını belirterek ABD'nin, Çin'e karşılık verme stratejisi kapsamında USFK konusunda daha "esneklik" talep ettiğini ifade etti.

ABD'nin bu talebinin "kolayca kabul edilebilir olmadığını" söyleyen Lee, "Bunun yerine USFK'nin gelecek odaklı stratejik değişimine ilişkin görüşmeler, bizim bakış açımızdan gerekli." dedi.

"Nihayetinde gerçekçi ve makul bir sonuca varacağız"

Lee, Trump ile ticaret ve ekonomik meseleleri ele alacaklarını, görüşecekleri konularda ABD'nin "makul olmayan talepleri olmayacağını" düşündüğünü aktararak "Nihayetinde gerçekçi ve makul bir sonuca varacağız." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, bu ülkeye yüzde 15 tarife uygulanacağını açıklamıştı.