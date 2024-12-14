Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı

Güney Kore'de muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge bugün oylandı.

Bugün Ulusal Meclis'te toplanan milletvekilleri, önergeyi oyladı.

Güney Kore Ulusal Meclisi'nde, Devlet Başkanı Yoon'un aldığı sıkı yönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline ilişkin önerge kabul edildi.

204 vekil azledilmesine yönelik oy kullandı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan etme girişimi nedeniyle Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen azil oylamasında 204 vekil azledilmesine yönelik oy kullandı. Yoon görevden alındı.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, 85 milletvekilinin "hayır" oyuna karşı 204 "evet" oyuyla onaylandı.

Oylamada 3 milletvekili çekimser kaldı, 8 oy geçersiz sayıldı.

Öte yandan Yoon'un görevden alınması için son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Kararın Anayasa Mahkemesine ulaşmasının ardından Yoon'un görevine geri dönmesine ya da görevden alınmasına karar verilecek.

Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu. Ulusal Meclisteki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Ulusal Mecliste benzer azil önergesi, 7 Aralık'ta PPP milletvekillerinin çoğunun oylamayı boykotu nedeniyle yeterli sayıya ulaşamayıp kabul edilmemişti. Yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirilmişti.

Ana muhalefet önergeyi hazırlamıştı

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunmuştu.

Önergede, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının "anayasayı ve yasaları ihlal ettiği", bu yüzden Devlet Başkanı'nın görevden alınması gerektiği belirtildi. Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından sıkıyönetim birliklerine ve polise milletvekillerini tutuklama emri verdiğine dair iddialar da yeni önergede yer aldı.

60 gün içinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor

Bu durumda 60 gün içinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, devlet başkanının istifa etmesi durumunda da geçerli oluyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.