Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, G20 Zirvesi'nde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Merz ve Macron ile görüştü
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Merz ve Macron ile bir araya geldi.

Lee, Merz'den Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşmasını istedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkileri yeniden başlatmaya çalışan Lee, "Almanya'nın bölünmeyi nasıl aştığını ve yeniden birleşmeyi nasıl başardığını öğrenmeliyiz ve biz de bu yolu izlemeliyiz. Güney Kore’nin, Almanya'nın deneyimlerinden öğrenecek çok şeyi var." ifadesini kullandı.

Merz de iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini umduğunu dile getirdi.

"Çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi umuyorum"

Lee, Macron ile yaptığı görüşmede de Fransa ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi temenni ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkileri "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmeyi isteyen Lee, "Kültür, ekonomi, güvenlik ve ileri teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi umuyorum." dedi

Macron, yapay zeka, uzay ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda Güney Kore ile işbirliğini genişletmeyi umduğunu kaydetti.

Fransa ile Güney Kore, gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin 140. yılını kutlayacak.

