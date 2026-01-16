Güney Kore eski devlet başkanı Yun Yoon Suk Yeol beş yıl hapis cezasına çarptırdı

Bu karar, 2024'teki başarısız sıkıyönetim ilanından kaynaklanan davalarda verilen ilk karar oldu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, özel savcı Cho Eun-suk, Yoon için toplam 10 yıl hapis cezası talep etmişti; bu cezanın beş yılı tutuklamaya direnmekten, iki yılı sıkıyönetim kararını sonradan değiştirmekten ve üç yılı da kabine üyelerinin müzakere haklarını ihlal etmekten, yabancı medyaya yanlış bilgi yaymaktan ve delilleri yok etmekten kaynaklanıyordu.

Yoon'un 2024'teki sıkıyönetim kararının ardından, Yüksek Rütbeli Yetkililer Yolsuzluk Soruşturma Bürosu Ocak 2025'te Yoon'u tutuklamaya çalıştı. Yoon daha sonra Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi ve polis güçlerini konutunu kuşatmak için seferber etti.

Yoon, Yolsuzluk Soruşturma Bürosu'nun isyan suçlamalarını soruşturma yetkisinin olmadığını iddia etti. Ancak mahkeme, İstihbarat Teşkilatı'nın (CIO) arama ve tutuklama için geçerli bir emirle hareket ettiğine hükmetti.

Cuma günkü kararın, Yoon'un iddia edilen isyanına ilişkin ilk soruşturmanın yasallığı konusunda emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Cuma günkü cezanın yanı sıra, Yoon yedi ayrı davayla daha karşı karşıya kalacak ve Yoon'un isyan suçlamasıyla ilgili bir sonraki ceza duruşması 19 Şubat'ta yapılacak.