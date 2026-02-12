Güney Kore eski İçişleri Bakanı Lee'ye 7 yıl hapis cezası verildi

Güney Kore eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim uygulamasına yardım suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucu belli oldu. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıkan Lee, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lee'nin sıkıyönetim sırasında devlet kurumlarını abluka altına alma ve medya kuruluşlarında elektrik ve su kesintisi yapma emirlerini polis ve itfaiye teşkilatı yetkililerine ilettiğini belirten mahkeme başkanı Yargıç Ryu Kyung-jin, bu eylemlerin ayaklanmaya destek suçunu oluşturduğunu vurguladı.

Lee hakkında 15 yıl hapsi istenmişti

Güney Kore eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min, görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim uygulamasına yardım etmekle suçlanmıştı. Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, sıkıyönetim sırasında devlet kurumlarını abluka altına alma ve medya kuruluşlarında elektrik ve su kesintisi yapma emirlerini polis ve itfaiye teşkilatı yetkililerine ilettiği suçlamasıyla Lee hakkında 15 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Yoon sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmıştı

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla yaklaşık 2.5 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı.

Birçok isim hakkında dava açılmıştı

Sıkıyönetim krizi, Yoon ve birçok üst düzey kamu görevlisi hakkında farklı suçlamalarla davalar açılmasına neden olmuştu. Yoon sıkıyönetim kapsamında yargılandığı "adaleti engelleme" davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, dönemin başbakanı Han Duck-soo sıkıyönetime yardım suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapis cezası almıştı. Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla ve idam cezası talebiyle yargılandığı davanın ise 19 Şubat'ta karara bağlanacağı açıklanmıştı.