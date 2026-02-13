Güney Kore İHA Operasyonları Komutanı Kim Yong-da’nın görevine son verildi

Bakanlık kaynaklarının Yonhap Ajansı'na verdiği bilgiye göre, yürütülen iç soruşturmada Kim Yong-da’ya en ağır disiplin cezası verildi. Soruşturmada, Tümgeneral’in eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un emirleri doğrultusunda Ekim 2024’te Kuzey Kore’ye karşı yapılan İHA operasyonunu ilgili raporlama prosedürlerini uygulamadan yürüttüğü ortaya çıktı.

Raporda, operasyonun Kuzey Kore’nin misillemesini tetikleyebileceği ve dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilanını meşrulaştırmak için kullanabileceği belirtilirken, bu gerekçelerle görevden alma kararı alındı.

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere, Yoon Suk Yeol 3 Aralık 2024’te muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Meclisin müdahalesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis'in 14 Aralık’ta yaptığı oylama Yoon’un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmış, Anayasa Mahkemesi 4 Nisan 2025’te azil sürecini onaylamıştı.

Yoon’un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimleri kazanan Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025’te Meclis’te yemin ederek yeni Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.