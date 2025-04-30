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Güney Kore istihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 600 Kuzey Kore askeri öldü

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya gönderilen yaklaşık 15 bin Kuzey Kore askerinin 600’ünün cephede öldürüldüğünü, 4 bin 100’ünün ise yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore istihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 600 Kuzey Kore askeri öldü
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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 600 kadar Kuzey Kore askerinin öldüğünü, 4 bin civarında askerin ise yaralandığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, NIS'in, istihbarat komitesine kapalı kapılar ardında verdiği brifing sırasında yapılan değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Kuzey Kore askerlerine ilişkin veriler sunuldu.

Yaklaşık 600 Kuzey Kore askerinin savaşta hayatını kaybettiği belirtilirken, 4 bin kadar askerin ise yaralandığı bildirildi.

İki aşamalı şekilde Rusya'ya konuşlandırıldılar

Kuzey Kore'nin Rusya'ya 15 bin civarında asker gönderdiği kaydedilen değerlendirmede, Kuzey Kore'nin askerleri iki aşamalı olarak Rusya'ya konuşlandırdığı aktarıldı.

Değerlendirmede, Kuzey Kore'nin yeniden asker konuşlandırdığına dair bir işaret tespit edilmediği belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) ülkenin Merkez Askeri Komisyonundan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, ilk kez Rusya'ya asker gönderildiği doğrulanmıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında "Rusya'nın Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek" amacıyla asker gönderdiği aktarılmıştı.

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