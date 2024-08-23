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Güney Kore kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişi öldü

Güney Kore'de bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Kore Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının eylül başına kadar devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişi öldü
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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan bu yana aşırı sıcak hava kaynaklı 3 bin 19 sağlık sorunu vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, aşırı sıcaklardan dolayı bu sene 28 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Sıcak hava dalgasının eylül başına kadar devam edebilir"

Güney Kore Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının eylül başına kadar devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi, 24 Haziran'da "en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, başkent Seul dahil olmak üzere ülke genelinde 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildiği ifade edilmişti.

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