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Güney Kore kavruluyor: Ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı

Güney Kore'de geçen ay, "ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuz ayı" olarak kayda geçti. Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore kavruluyor: Ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
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Yonhap ajansının haberine göre, merkezi başkent Seul'de bulunan Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) yapılan açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgiler paylaşıldı.

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, geçen ay ülke genelinde ortalama sıcaklığın 27,1 derece ölçüldüğü ifade edildi.

Bunun, 1994'te kaydedilen en sıcak temmuz ayı değerinin 0,6 derece altında kaldığı belirtilen açıklamada, bu sıcaklığın ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

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