Güney Kore, konut fiyatlarını düşürmek için yabancıların gayrimenkul alımına kısıtlama getirdi

Güney Kore'de hükûmetin bugün açıkladığı yeni önlemler, 26 Ağustos'tan itibaren yabancıların gayrimenkul satın almak için önceden onay almasını gerektiriyor.

Onay alanların, izin aldıktan sonra dört ay içinde eve taşınmaları ve satın aldıktan sonra en az iki yıl boyunca orada ikamet etmeleri gerekiyor.

t24'ün aktardığına göre Güney Kore Arazi Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu politikanın bir yıl boyunca yürürlükte kalacağını da ekledi. Bakanlık, bu önlemlerin konut piyasasındaki spekülasyonla mücadeleyi amaçladığını da ekledi.

Yabancıların konut alımlarının 2022'den bu yana yıllık ortalama yüzde 26 artış gösterdiğini, o yıl 4 bin 568 olan sayının 2024'te 7 bin 296'ya yükseldiğini belirten Bakanlık, alımların yüzde 73'ünün Çin vatandaşları, yüzde 14'ünün ise ABD vatandaşları tarafından yapıldığını açıkladı.

Yükselen emlak fiyatları, haziran ayında göreve başlayarak yaşam maliyetlerini düşürme sözü veren Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung için siyasî bir yük haline geldi.

Güney Kore Merkez Bankası'nın geçen yıldan bu yana yaptığı faiz indirimleri talebi artırarak spekülatif alımları da beraberinde getirdi.