Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemiklerini iade etti

Güney Kore'nin, Kore Savaşı'nda Kuzey'in safında savaşırken hayatını kaybeden 30 Çinli askerin kemiklerini iade ettiği bildirildi.

Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemiklerini iade etti
Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşan 30 askerin kemikleri ve geride kalan kişisel eşyaları, askeri nakliye uçağıyla Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki Taoşian Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 1011 Çinli askerin kemiklerinin 2014 yılından bu yana Çin'e iade edildiği bildirildi.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.

