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Güney Kore Parlamentosu vekil Cumhurbaşkanı Han Duck-soo'yu görevden aldı

Güney Kore Parlamentosu, geçici Cumhurbaşkanı Han Duck-soo'nun görevden alınmasına karar verdi. Parlamento tarafından yapılan oylama sonucunda Han Duck-soo'nun yetkileri sona erdirildi.

Haber Merkezi
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Güney Kore Parlamentosu vekil Cumhurbaşkanı Han Duck-soo'yu görevden aldı
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Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği ve tepkiler üzerine geri çekilen sıkıyönetim kararında rolü olduğu gerekçesiyle geçici Cumhurbaşkanı Han Duck-soo’yu görevden aldı.

Parlamentoda yapılan oylama sonucunda Han Duck-soo’nun görevden alınma önergesi kabul edildi. Yeni geçici devlet başkanı olarak Maliye Bakanı Choi Sang-mok atandı.

Ne olmuştu?

Muhalefetteki Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcısı Park Sung-joon, yerel bir radyo programında yaptığı açıklamada, Han'ın Anayasa Mahkemesi yargıçları için üç adayı, atama önergeleri  genel kurulda kabul edildikten sonra bile derhal atamaması halinde, partisinin Han'ı görevden almak için bir önerge sunacağını söylemişti.

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