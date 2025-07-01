Güney Kore ve BAE'den stratejik işbirliği mutabakatı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede liderler, iki ülke arası işbirliklerinin "stratejik ve geleceğe yönelik" alanlara genişletilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

İki lider, Seul-Abu Dabi ilişkilerinde savunma, silah sanayisi, enerji, yapay zeka ve ileri teknoloji endüstrilerinde işbirliklerinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı.

Lee, görüşmede, Güney Kore ile BAE arasında 2018'de tesis edilen "Özel Stratejik Ortaklığı" ilerletmeyi ümit ettiğini de belirtti.