Güney Kore ve Çin, ilişkilerde yeni dönem için adım atıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, dört günlük resmi ziyaret kapsamında Çin’e giderek, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortaklığın geliştirilmesi konusundaki kararlılık vurgulandı. Lee, Çin’in Kore Yarımadası’ndaki barış çabalarındaki rolüne dikkat çekerek, Pekin’in desteğinin bölgesel refah ve istikrar için sağlam bir temel oluşturabileceğini belirtti.

Şi Cinping’den stratejik mesaj: Tarihin doğru tarafında yer almalıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şi Cinping, iki ülkenin bölgesel barış ve küresel kalkınma açısından ortak sorumluluk taşıdığını ifade etti. Şi, Çin ve Güney Kore’nin tarihin doğru tarafında yer alması ve stratejik tercihlerini doğru yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, küreselleşmeden fayda sağlayan ülkeler olarak her iki ülkenin korumacılığa karşı çıkması ve çok taraflılığı savunması gerektiğini dile getirdi.

Şi, İkinci Dünya Savaşı döneminde Japon işgaline karşı iki ülkenin benzer mücadeleler verdiğini hatırlatarak, Kuzeydoğu Asya’da barış ve istikrarın birlikte korunmasının önemine işaret etti. İki lider, kalkınma stratejilerini uyumlaştırma ve siyasi koordinasyonu güçlendirme yoluyla ortak çıkarları artırmayı, yapay zeka, yeşil endüstriler ve yaşlı ekonomisi gibi yükselen sektörlerde işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantının ardından ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji, çevre ve ulaştırma alanlarını kapsayan 15 mutabakat zaptı imzalandı.

Lee’nin Çin ziyareti: Güney Kore dış politikasında yeni denge arayışı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaretle, iki ülke arasındaki ilişkilerde dengeli bir yaklaşım benimsemeyi amaçlıyor. Lee, daha önce Kasım 2025’te Güney Kore’nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde Şi ile yüz yüze görüşmüştü. Görevinden önceki Başkan Yoon Suk-yeol’ün Çin’e karşı mesafeli duruşu ve ABD’ye yakın politikası sonrası, Lee’nin ziyareti ilişkilerde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.