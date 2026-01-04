  1. Ekonomim
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırılan habere göre, Kuzey Kore füze denemesi yaptı.

Buna göre yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti.

