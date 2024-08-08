  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Kore’de aşırı sıcaklar can aldı: 18 ölü
Takip Et

Güney Kore’de aşırı sıcaklar can aldı: 18 ölü

Güney Kore’de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore’de aşırı sıcaklar can aldı: 18 ölü
Takip Et

Güney Kore’de yazın başından bu yana etki gösteren aşırı sıcakların bilançosu ağırlaşıyor. Güney Kore İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 20 Mayıs’tan tarihinden bu yana sıcak çarpması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 907 kişiden 4’ünün daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 18'e yükseldi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 393 bini kanatlı olmak üzere yaklaşık 420 bin çiftlik hayvanı ile farklı çiftliklerdeki 430 bin balık telef oldu.

Aşırı sıcak uyarısı yapıldı

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin ülke genelinde bir süre daha 35 santigrat derece ve üzerinde seyredeceği belirtilirken, saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapıldı. Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

Dünya
Taylor Swift'in Viyana'daki 3 konseri de terör saldırısı nedeniyle iptal edildi
Taylor Swift'in Viyana'daki 3 konseri de terör saldırısı nedeniyle iptal edildi
Almanya'da otel çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var
Almanya'da otel çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var
Rakibini zehirleyen Rus satranç oyuncusu men cezası aldı
Rakibini zehirleyen Rus satranç oyuncusu men cezası aldı
20 havayolu şirketi İsrail'e uçuşları askıya aldı
20 havayolu şirketi İsrail'e uçuşları askıya aldı
ABD'den Rusya için Türkiye'ye yaptırım uyarısı
ABD'den Rusya için Türkiye'ye yaptırım uyarısı
Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun