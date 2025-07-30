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Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi. Ülkede mayıs ayından bu yana toplam 2 bin 768 kişi sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurdu.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
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Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi. Ülkede mayıs ayından bu yana toplam 2 bin 768 kişi sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurdu.

Güney Kore'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, mayıstan bu yana toplam 2 bin 768 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerden 13'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Can kaybı üç kattan fazla arttı

2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hasta sayısında yaklaşık 2,6 kat, can kaybında ise 3 kattan fazla artış görüldü.

Bu arada, ülke genelinde birçok bölgede sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor. Ülkedeki sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği uyarısı yapılıyor.

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