Güney Kore'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Gyeonggi'de "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri için yapılan uçuş eğitimi için havalandı.

Helikopter, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştü.

Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.

