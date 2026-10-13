Güney Kore'de dehşet anları: İki eline bıçak bağlayıp dehşet saçtı

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Güney Kore'nin Incheon kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde korkunç bir bıçaklı saldırı yaşandı. Homeplus süpermarketinin de yer aldığı alışveriş kompleksinde iki eline birden bıçak bağlayan 59 yaşındaki bir saldırgan, yürüyen merdivenlerde ve farklı katlarda rastgele çevredekilere saldırdı. Olayda 6 kadın ve 2 erkek yaralandı.

Elektronik kelepçeli saldırgan dehşet saçtı

Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, 20'li yaşlarındaki bir kadın yaralının kalbinin durduğu ve yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı bildirildi. Saldırganın ilerlemesini engellemeye çalışan vatandaşlar sandalyelerle müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın sırt çantasında 10 bıçak ele geçirildi.

Sabıkalı ve elektronik takip altındaydı

Saldırganla ilgili ortaya çıkan detaylar ülkede büyük tartışma yarattı. Şüphelinin daha önce cinayete teşebbüs suçundan hüküm giydiği, cezaevinden çıktıktan sonra olay sırasında elektronik takip kelepçesiyle izlendiği belirlendi. Sabıkalı bir kişinin elektronik takip altında olmasına rağmen bu tür bir saldırıyı gerçekleştirebilmesi, ülkedeki güvenlik ve denetim sistemlerini yeniden tartışmaya açtı. Adalet Bakanlığı süreçlerin gözden geçirileceğini duyurdu.