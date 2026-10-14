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Güney Kore'de kimya fabrikasında yangın çıktı: 7 bin kişi tahliye edildi

Güney Kore’nin Ulsan şehrinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Merkezi
DHA
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Güney Kore'de kimya fabrikasında yangın çıktı: 7 bin kişi tahliye edildi
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Güney Kore'nin güneydoğusundaki sanayi kenti Ulsan'da yer alan bir kimya fabrikasında yerel saatle 09.40 sıralarında yangın çıktı.

Tesisin açık alanında bulunan ve yüksek derecede yanıcı bir madde olan 8 bin litrelik toluen tankında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kıvılcımların komşu tesislere sıçraması ve alevlerin diğer depolama tanklarını tehdit etmesi üzerine ulusal düzeyde yangın alarmı verildi.

Yoğun siyah duman ve zehirli koku nedeniyle yakındaki petrokimya tesisi inşaatında çalışan yaklaşık 7 bin işçi ile çevredeki işletmelerde bulunan personel tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgeye çevre kentlerden 200'den fazla personel, yangın söndürme helikopterleri ve özel donanımlı araçlar sevk edildi. Fabrika bünyesinde çalışan 12 personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle saat 13.50 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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