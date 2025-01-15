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Güney Kore'de kriz: Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

Güney Kore'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gittiği bildirildi.

AA
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Güney Kore'de kriz: Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi
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Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti.

Başkanlık konutuna giden yetkililerin Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından engellendiği belirtilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) yaklaşık 30 milletvekilinin kararı protesto için konutun önünde toplandığı bildirildi.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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