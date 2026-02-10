Güney Kore'de müşterilere yanlışlıkla 620 bin bitcoin dağıtıldı

Hata, 6 Şubat tarihinde bir personelin "rastgele kutu" etkinliği kapsamındaki ödül miktarlarını Kore wonu yerine yanlışlıkla bitcoin cinsinden girmesiyle yaşandı.

Normal şartlarda 695 müşteriye toplamda 620 bin won (yaklaşık 423 dolar) dağıtılması planlanırken, yapılan hata sonucu müşterilere 620 bin bitcoin (yaklaşık 42 milyar dolar) gönderildi.

Etkinliğe katılanlardan 249 kişi ödül kutularını açarak borsanın sahip olduğu toplam bitcoin miktarının yaklaşık 14 katı değerindeki varlığı hesaplarında gördü.

Finansal otoritelerden sert tepki

Güney Kore Finansal Denetim Servisi (FSS) Başkanı Lee Chan-jin, yaşanan durumu bitcoinlerini satan kullanıcılar için "felaket" olarak nitelendirdi.

Cuma gününden bu yana bitcoin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, aldıkları varlığı iade etmek zorunda kalan müşterilerin ciddi zararlarla karşılaşabileceği öngörülüyor. Lee, bu olayın borsaların iç defter sistemlerindeki "yapısal sorunları" gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Hukuk uzmanları ise varlıkları satan kullanıcıların cezai bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Güney Kore Yüksek Mahkemesi'nin 2021 yılında verdiği bir karar, kripto paraların ceza hukuku kapsamında "mülk" sayılmadığına işaret ediyor.

İkna süreci ve hukuki belirsizlikler

Bithumb, hatalı işlemlerin yüzde 99,7'sini iç kayıtları geri alarak düzelttiğini açıkladı ve yaşananlar için özür diledi. Ancak borsa hesapları dondurulmadan önceki 35 dakikalık sürede 86 müşteri yaklaşık bin 788 bitcoini sattı. Bu durum platformda kısa süreli bir fiyat düşüşüne neden olurken, satılan varlıkların bir kısmının kişisel banka hesaplarına çekildiği veya diğer kripto paralara dönüştürüldüğü bildirildi.

Borsa yönetimi şu anda nakde çevrilen tutarların iadesi için yaklaşık 80 müşteriyle "bire bir ikna" görüşmeleri yürütüyor. Şirketin, mahkemelerin nakit yerine varlığın orijinal halinin iadesine karar verebileceği sivil davalardan kaçınmaya çalıştığı belirtiliyor.

Meclis gündemine taşındı

FSS olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, Güney Kore parlamentosu 11 Şubat tarihinde borsa yetkililerinin ve finansal otoritelerin dinleneceği acil bir oturum düzenleyecek.

Bithumb yaptığı açıklamada, olayın dış kaynaklı bir siber saldırı veya güvenlik ihlaliyle bağlantılı olmadığını, tüm ödeme süreçlerinin ve iç kontrol sistemlerinin yeniden tasarlanacağını vurguladı.