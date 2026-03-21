  3. Güney Kore'de otomobil fabrikasında patlama: 14 ölü, 59 yaralı
Güney Kore'de otomobil fabrikasında patlama: 14 ölü, 59 yaralı

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın 14 kişinin ölümüne, 59 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Güney Kore'de otomobil fabrikasında patlama: 14 ölü, 59 yaralı
Güney Kore facia gibi bir kazaya sahne oldu. Ülkenin Daejeon kentindeki otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın çökme riskinin bulunması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Alevler saatler süren çabanın ardından kontrol altına alınırken, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca 25'i ağır olmak üzere 59 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

