Güney Kore'de pil fabrikasında yangın: En az 20 kişi öldü, patlamalar devam ediyor!
Güney Kore'nin Hwaseong kentinde bir pil fabrikasında çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle patlamalar devam ederken, patlamaların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.
Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde yer alan lityum pil fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer, en az 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.
Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.