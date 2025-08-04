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Güney Kore'de şiddetli yağışlar: 2 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi

Güney Kore Afet ve Güvenlik Yönetimi Başkanlığı tarafından etkisini sürdüren şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore'de şiddetli yağışlar: 2 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
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Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Afet ve Güvenlik Yönetimi Başkanlığı'ndan ülkenin güneyinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 bin 500'den fazla kişinin yağışlar nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Su seviyesi 30 santimetreye yaklaştı

Şiddetli yağmurlardan en çok Muan bölgesinin etkilendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu bölgede su seviyesinin yaklaşık 30 santimetreye kadar yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 60 yaşında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak bu kişinin ölümünün şiddetli yağışlarla ilişkili olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.

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