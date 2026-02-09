  1. Ekonomim
  Güney Kore'de 'yabancı kadın ithalatı' önerisi ihraç getirdi
Güney Kore’de 'yabancı kadın ithalatı' önerisi ihraç getirdi

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti (DP), azalan doğum oranlarıyla mücadele etmek için yurt dışından "kadınların ithal edilmesi" konusundaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle Jindo ilçesi başkanı Kim Hee-su'nun ihraç edilmesine karar verdi.

Jindo ilçesi başkanı Kim Hee-su'nun azalan doğum oranlarıyla mücadele etmek için yurt dışından kadınların "ithal edilmesi" konusundaki açıklamaları tartışmalara yol açtı.

Kim, Güney Kore'nin kırsal bölgelerdeki genç erkeklerle evlenmesi için Vietnam ve Sri Lanka'dan "genç kadınlar getirilmesini" önermesinin ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Vietnam'ın Seul Büyükelçiliği, söz konusu ifadelere itiraz ederek eyalet yönetimine bir protesto mektubu gönderdi.

Öte yandan DP, oybirliğiyle Kim'in ihraç edilmesi kararı aldığını açıkladı.

