Güney Kore'de yenidoğan sayısında 9 yılın ardından artış yaşandı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkedeki doğum oranına ilişkin güncel verileri yayımladı.

2015'te 438 bin 400 bebeğin dünyaya geldiği ülkede, 9 yıldır devam eden doğum oranlarındaki düşüş tersine döndü.

Güney Kore'de 2024 yılında 283 bin 300 bebek dünyaya geldi

Buna göre, 2024'te önceki yıla göre yüzde 3,6 artışla 283 bin 300 bebek dünyaya gelirken, ülkede son 9 yılda doğum oranlarında da ilk kez artış kayıtlara geçti.

Güney Kore'de "bir kadının hayatı boyunca sahip olması beklenen ortalama çocuk sayısı" da 9 yıldır ilk kez artarak, 2023'te 0,72 iken 2024'te 0,75'e yükseldi.

Ülkede hükümetin, bu sayıyı 2030 yılına kadar 1'e çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

İstatistik Kurumu yetkilisi Park Hyun-jeong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından sonra evliliklerdeki artış eğiliminin devam ettiğine işaret ederek, 2024'teki evlilik sayısının 1996'dan bu yana en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.