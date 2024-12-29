  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Kore’de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: 75 kişi öldü
Takip Et

Güney Kore’de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: 75 kişi öldü

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore’de yolcu uçağı inişte kontrolden çıktı: 75 kişi öldü
Takip Et

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 75 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecekMeteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecekGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dünya
Güney Kore'deki uçağın duvara çarpma anı kamerada! (Video)
Güney Kore'deki uçağın duvara çarpma anı kamerada! (Video)
Trump, H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini duyurdu
Trump, H1-B vizesiyle yabancı işçi alınımına destek vereceğini duyurdu
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
Gazprom, 2025'te Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracak
Gazprom, 2025'te Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracak
Almanya'da ilk Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi açılacak
Almanya'da ilk Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi açılacak
Aliyev’den düşen uçakla ilgili açıklama: Fiziksel ve teknik müdahale doğrulandı
Aliyev’den düşen uçakla ilgili açıklama: Fiziksel ve teknik müdahale doğrulandı