Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un azil davasındaki hukuk ekibi yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'ne resmi talepte bulunarak, Yoon'un davasındaki yargıçlardan Moon Hyung-bae, Lee Mi-seon ve Chung Gye-seon'un davadan çekilmesini istedi.

Tarafsızlık konusundaki endişeleri gerekçe gösteren hukuk ekibi, başyargıç Moon'un geçmişte ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung ile sosyal medyada etkileşiminde bulunduğunu belirtti.

Ekip, davadaki diğer bir yargıç Lee'nin "Demokratik Toplum için Avukatlar"da bir komitenin başkan yardımcısı olan kardeşinin daha önce başkanın istifasını talep ettiğini ifade etti.

Çekilmesi talep edilen son yargıç Chung'un avukat eşinin de Yoon'un görevden alınması çağrısında bulunan bir bildiriye imza attığını belirten ekip, bu konuya dair endişelerini dile getirdi.

Yoon'un tutuklanması

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı 26 Ocak'ta, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.